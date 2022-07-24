زيلينسكى: الحرب لم تحطم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى سياق منشور كتبه زيلينسكى على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، حيث قام بنشر صور للمدافعين والمدنيين الأوكرانيين. وأضاف حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "الحرب لم تحطم أوكرانيا ولن تحطمها، إنها لم توقف الحياة فى بلدنا ولن توقفها، وبالتأكيد لن تجعلنا رهائن للرعب الذى جلبه الروس إلى بلدنا"، وتابع "لن ننصاع وسوف نتحمل، وسنحمى ما هو لنا وسننتصر".

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