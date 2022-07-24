أوروبا تشتعل.. موجة الحر تقتل الآلاف فى إسبانيا والبرتغال وتحرق الغابات

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، إن "موجة الحر فى أوروبا أسفرت عن وفاة 1700 شخص فى شبه الجزيرة الأيبيرية وحدها، أى إسبانيا والبرتغال"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتصدى لتغير المناخ.

وبحسب هانز كلوج، المدير الإقليمى لأوروبا فى منظمة الصحة العالمية، فإن "مئات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم فى العقود الأخيرة نتيجة للحرارة الشديدة والتى غالبا ما كانت مصحوبة بحرائق غابات متزامنة"، مشيرا إلى أن الأشخاص فى جميع مراحل الحياة - الرضع والأطفال وكبار السن - معرضون للخطر.

وأدت حرائق الأسبوعين الماضيين، إلى تدمير ما يقرب من مائة ألف هكتار من الغابات فى إسبانيا، وفقًا لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبى (EFFIS)

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن إسبانيا هى الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الحرائق هذا العام حتى الآن. كما أنها الدولة التى سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب موجة الحر.