نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فريحات يكشف خفايا مشروع قانون الطفل الذي يناقشه النواب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 11:59 صباحاً - دوت الخليج - : كشف عضو كتلة الاصلاح النائب ينال فريحات أن علماء شريعة في حزب جبهة العمل درسوا مشروع قانون الطفل الذي يناقشه النواب راهنا .

وقال في بث مباشر على صفحته في فيس بوك الجمعة إن ما خرجت به الدراسة يكشف بأن هناك استهداف لحصن الاسرة الاردنية من خلال هذا القانون يتم تنفيذ مخططه بأيد محلية .

وقال إن هذا المشروع يوكل أمر الطفل للدولة دون اي وصاية من الوالدين ويضمن حرية التعبير للطفل أيا كان ما يقوله بدون تهذيب وتشذيب .

وقال ان مشروع القانون يجعل من حق الطفل اخفاء رسائله عن والديه واسرته ولا يحق لأي كان الوصول اليها أو مراقبتها واصفا هذا الأمر بالنوايا المبيتة التي لم يسلم منها القرآن الكريم وكل ما هو دين .

ومن بين ما قاله فريحات أن القانون ضمن صداقات للطفل بحياة خاصة مثل الصداقة بين الجنسين وحق الطفل في اللجوء للقضاء دون المرور بأي مؤسسة تعنى بالأطفال .

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