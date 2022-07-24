روسيا تعلن حالة التأهب بسبب موجة الحر

جدة - نرمين السيد - قال مركز الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو، إن "درجة شدة الظواهر الخطرة (برتقالية) وتعنى تحذير من خطورة الطقس".

وبحسب مركز الأرصاد، يستمر سريان مفعول التحذير من الحرارة الشديدة التى تصل إلى 30-32 درجة فى موسكو من الساعة 12.00 إلى 18.00 اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية كانت قد تجاوزت 40 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.

كما اندلع حريق بعد انفجار هائل فى سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.