عاجل- إعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ فى بعض المناطق بسبب انتشار حرائق الغابات والتى أسفرت عن إجلاء آلاف الأشخاص وقطع الكهرباء عن أكثر من ألفين منزل وشركة.





وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إنه تم تفعيل أوامر الإجلاء أمس السبت، لستة آلاف شخص يعيشون عبر المنطقة الممتدة على مسافة عدة أميل فى منطقة ريفية قليلة السكان، مشيرا إلى أن أكثر من 400 من رجال الإطفاء يشاركون فى مكافحة الحريق بمساعدة المروحيات وطائرات أخرى وجرافات، ويواجهون ظروفا صعبة تشمل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة وغطاء نباتى شديد الجفاف.

وكانت كاليفورنيا قد شهدت فى السنوات الأخيرة حرائق غابات أكبر وأشد فتكا، بعدما أدى التغير المناخى إلى جعل الغرب الأمريكى أكثر دفئا وجفافا على مدار الثلاثين عاما الماضية.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية كانت قد تجاوزت 40 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.

كما اندلع حريق بعد انفجار هائل فى سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.