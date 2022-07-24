عاجل- إطلاق نار فى حرم جامعى بـ الفلبين

جدة - نرمين السيد - وشهدت الفلبين منذ شهرين أيضا حادث إطلاق نار ببلدة فى محافظة "ايلوكوس سور" عقب شجار وقع بسبب أنشطة مزعومة لشراء أصوات للانتخابات العامة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 أخرون. ويعيش أكثر من 13 مليون شخص فى العاصمة الفلبينية المكتظة بالسكان، ويقطن عشرات الآلاف منهم فى أحياء فقيرة، حيث تنتشر الحرائق.

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