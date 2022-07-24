الصين تلوح برد عسكرى ضد واشنطن بسبب تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن بكين هددت علنا إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بـ "اتخاذ إجراء قوى" إذا قامت بيلوسى بالزيارة التى من المقرر أن تكون فى أغسطس إلى تايوان.

وبحسب أحد المصادر فإن الصين أكدت للولايات المتحدة أنها "ستتصدى لهذه الخطوة، وسيكون ردها أقوى من ذى قبل"، مشيرا إلى أن بكين ذهبت فى تصريحاتها إلى أبعد من ذى قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ "رد عسكرى محتمل".

واستنادا إلى مصدرين قالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين فى مجلس الأمن القومى عارضوا زيارة بيلوسى بسبب خطر تصعيد التوترات فى مضيق تايوان.

وتعتبر بيلوسى من أركان الدولة الأساسيين فى الولايات المتحدة بصفتها رئيسة لمجلس النواب، وبالتالى فإن أى زيارة تجريها إلى تايوان ستثير حتمًا غضب الصين التى تعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وإذا قامت أن بيلوسى بزيارة إلى تايوان، ستضع الحكومة الأمريكية فى موقف حرج، على الرغم من أن رئيسة مجلس النواب لا تتولى أى منصب فى السلطة التنفيذية.