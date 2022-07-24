رئيس أركان الجيش الأمريكى: الصين أصبحت أكثر عدوانية وخطورة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست"، قال الجنرال الأمريكى الكبير، خلال رحلة إلى منطقة المحيطين الهندى والهادئ شملت توقفًا فى إندونيسيا، اليوم الأحد، إن "عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن الصينية فى منطقة المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة والقوات الشريكة الأخرى قد زاد بشكل كبير خلال ذلك الوقت، وارتفع عدد التفاعلات غير الآمنة بنسب مماثلة".

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن ميلى طلب من موظفيه، مؤخرًا، تجميع تفاصيل حول التفاعلات بين الصين والولايات المتحدة وآخرين فى المنطقة، موضحة أن تصريحات الجنرال الأمريكى تأتى فى الوقت الذى تضاعف فيه الولايات المتحدة جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ فى مواجهة الصين، إذ تعتبر إدارة بايدن أن بكين هى التحدى الأول لها.

وتركز رحلة ميلى إلى المنطقة الآسيوية بشكل كبير على التهديد الصينى، وسيحضر اجتماع رؤساء الدفاع فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ هذا الأسبوع فى سيدنى، بأستراليا، حيث ستكون الموضوعات الرئيسية هى النمو العسكرى المتصاعد للصين والحاجة إلى الحفاظ على منطقة المحيط الهادئ حرة ومنفتحة وسلمية.

كما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الاتفاقية الأمنية الأخيرة التى وقعتها بكين مع جزر سليمان فى أبريل الماضى، والتى يمكن أن تؤدى إلى إنشاء قاعدة بحرية صينية فى جنوب المحيط الهادئ. وأبلغت الولايات المتحدة وأستراليا جزر سليمان أن استضافة قاعدة عسكرية صينية لن يتم التسامح معه.