صحيفة بريطانية: ألمانيا لن تغامر بالتخلى عن الغاز الروسى من أجل كييف

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "سبيكتيتور" البريطانية، إن ألمانيا لن تغامر بالتخلى عن الغاز من أجل دعمها لأوكرانيا تجنبا لاضطرابات داخلية، مؤكدة أن وزيرة الخارجية، أنالينا بوربوك، ستتوقف عن دعم كييف فى حالة حدوث نقص فى الغاز.

وأضافت الصحيفة، أن وزيرة الخارجية الألمانية تلعب لصالح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من خلال التوجه إلى كندا بطلب إعادة التوربينات الخاصة بخط الغاز نورد ستريم إلى روسيا، مشيرة إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية للصحفيين بأن فريقها كان يحاول إقناع الكنديين بإعادة التوربينات إلى روسيا.

ورأت الصحيفة، أن ألمانيا فشلت فى إخفاء الذعر بسبب أزمة الطاقة الوشيكة، مشيرة إلى أن برلين لا تزال متوترة بشكل كبير، وليس من الواضح ما إذا كانت ستمتلك ما يكفى من الغاز لفصل الشتاء المقبل.

يشار إلى أن شركة النفط الروسية "غازبروم"، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، توقف إمدادات الغاز فى خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.

وشهدت أوروبا انخفاضًا فى إمدادات الغاز الروسى، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى فرض عقوبات غربية كاسحة على موسكو.