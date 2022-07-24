عاجل- خروج قطار عن مساره بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم محطة لا سبيتسيا ماريتيما، إن الحادث وقع فى منطقة ميناء، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن تشوه المسارات بسبب الحرارة المفرطة، أدى إلى خروج قاطرة قطار الشحن عن مسارها، والتى كانت لحسن الحظ تعمل بسرعة منخفضة للغاية.
وأضاف أنه يتم اتخاذ تدابير فى أجزاء أخرى من البلاد لتجنب أحداث مماثلة.
وتعتبر مدينة لا سبيتسيا من بين المدن الـ16 التى أصدرت فيها وزارة الصحة قرارا فى نهاية الأسبوع الماضى، بحالة طوارئ قصوى بسبب درجات الحرارة التى تتجاوز 40 درجة مئوية فى بعض الأماكن.
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