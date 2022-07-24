روسيا: قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة بمدارس دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات أوكرانية نشرت راجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة فى عدة مدارس ببلدات دونيتسك، وذلك لاتهام الجيش الروسى بتوجيه ضربات عشوائية على منشآت مدنية.





وقال ميزينتسيف، "إن الوحدات الأوكرانية نشرت نقاط إسناد ومخازن للذخيرة فى منازل سكنية ببلدات دونيتسك، كما أنها تستخدم السكان كدروع بشرية". وكشف ميزينتسيف عن إبطال مفعول أكثر من 11 ألف عبوة ناسفة فى دونباس، إضافة إلى إيصال نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية لدونيتسك ولوجانسك خلال الساعات الماضية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف قد أعلن أمس السبت، أن قوات الدفاع الجوى الروسية دمرت 11 طائرة مقاتلة أوكرانية بدون طيار فى منطقتى خيرسون وخاركوف ودونيتسك خلال 24 ساعة.

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