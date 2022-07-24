كوريا الشمالية تتهم أمريكا بإنتاج أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجهت كوريا الشمالية اتهامات للولايات المتحدة، اليوم الأحد، قائلة إن أمريكا تقوم بتصنيع أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا، ما يمثل تكرارًا لاتهامات أطلقتها روسيا ورفضتها الأمم المتحدة فى مارس الماضى.





وحسبما نقلت "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية، فإن واشنطن "أقامت عددًا من المختبرات البيولوجية فى عشرات البلدان والمناطق، بما فى ذلك أوكرانيا فى تحد للمعاهدات الدولية"، مشيرةً إلى عناصر اكتشفتها روسيا. كما وصفت بيونج يانج، واشنطن بأنها "الراعى الشرير للإرهاب البيولوجى الذى يلقى البشرية فى الدمار"، متهمة إياها بشن "حرب بكتيرية" خلال الحرب الكورية فى خمسينات القرن الماضى، وهى الاتهامات التى طالما وجهتها روسيا والصين للولايات المتحدة.

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