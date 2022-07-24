عاجل- القوات الروسية تدمر بنى تحتية عسكرية أوكرانية فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن أوكرانيا، كانت قد أعلنت أمس السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسى على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التى توقفت بسبب الحرب.
وقال ممثل منطقة أوديسا سيرجى براتشوك فى بيان على مواقع التواصل الاجتماعى إن "روسيا هاجمت ميناء أوديسا البحرى بصواريخ كروز من طراز كاليبر".
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