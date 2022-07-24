البيت الأبيض: استمرار تحسن بايدن من الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، كتب كيفن أوكونور، طبيب البيت الأبيض، فى مذكرة، أمس السبت، أن الرئيس الذى يتلقى عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة فايزر "يستجيب للعلاج كما هو متوقع"، مضيفًا أنه "ما زال نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس والحرارة طبيعيين تماماً".
وفى الوقت ذاته، أشار أوكونور فى مذكرته إلى أن بايدن يعانى من آلام فى جسده من بين أعراض أخرى، موضحًا أن "رئتاه خاليتان من البلغم" و"لا يعانى أى ضيق فى التنفس على الإطلاق"، إضافة إلى توقعات بإصابة جو بايدن بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.
وكان الرئيس الأمريكى، 79 عامًا، عانى من أعراض الزكام والإجهاد وسعال خفيف عرضى فى اليومين الماضيين.
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