ارتفاع إصابات جدرى القرود فى إيطاليا إلى أكثر من 400 حالة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس دائرة الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة الإيطالية، جانى ريتسا، إن حالات الإصابة بفيروس جدرى القردة بلغت 407 إصابات، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال تحت المراقبة المستمرة، لكنه لا يثير أى قلق خاص.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس السبت، حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشى مرض جدرى القردة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هذا التفشى يمثل خطرا "معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".

وجدرى القردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.