إنارة شلالات نياجرا بألوان العلم المصرى احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أضيئت شلالات "نياجرا" الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، بتنظيم من السفارة المصرية فى أوتاوا وسط حضور مكثف من السائحين والعديد من أبناء الجالية المصرية الذين حرصوا على متابعة هذا الحدث الرائع.





تأتى إضاءة الشلالات للمرة الثالثة على التوالى من الجانب الكندى ضمن العديد من الفعاليات الهامة، التى نظمتها السفارة والجالية المصرية بمناسبة العيد القومى والاحتفال بشهر الحضارة المصرية فى مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة بقيادة السفير أحمد أبوزيد، حفل استقبال بمقر إقامة السفارة فى العاصمة أوتاوا بمناسبة العيد القومى يوم الأربعاء الماضى. جاء ذلك بحضور باقة من أرفع الدبلوماسيين فى أوتاوا وقيادات الجالية المصرية من شتى أنحاء كندا وممثلة عن الحكومة الكندية، كما تم رفع العلم المصرى خارج مقر برلمان أونتاريو بمدينة تورونتو أول أمس الجمعة، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى وشهر الحضارة المصرية.

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