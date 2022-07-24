راابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 نتيجة الصف الثامن عبر رابط نتائج السودان

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عمر شويل - جدة راابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 تم رصد الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الخرطوم خلال الساعات الماضية يعلن فيه انتظار انتهاء المؤتمر الصحفي للدولة السودانية وزارة التربية والتعليم حتي يتم اعتماد نتائج شهادات الأساس ل 227 ألف طالب وطالبة في الدولة السودانية ولاية الخرطوم وبعدها تعلن رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة حيث تم أداء اجراء تلك الامتحانات في الثاني والعشرون من مايو وانتهت يوم 30 مايو الماضي.

من النتائج الاشهر والاوسع واكثرها تدوالًا علي محركات البحث العالمية، حيث يبحث العديد من اولياء الامور او الطلاب علي نتائج الشهادة الاساسي في السودان، وذلك في اطار النتائج المخصصة للشهر مايو، وتعتبر من اهم النتائج الموجودة في التعليم السوداني، وسنستعرض معاكم مواعيد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها، وما هي المواقع التي يمكنك الحصول منها علي النتيجة.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ان نتائج الشهادة الاساسي في السودان سيتم اعلنها فور ظهور، وسيكون موعد الظهور في اقرب وقت، الذي من الممكن ان يكون خلال يومين بالاكثر حيث ان النتائج الآن في مرحلة التصحيح ومن ثم الرصد والتجميع ومن ثم الاعتماد والاعلان عنها، وقد كان الطلاب من الانتهاء من اداء الامتحانات الخاصة بالفترة الاساسية خلال الايام القليلة الماضية، لذلك لا داعي للقلق والتوتر الذي يصيب الطلاب واولياء الامور عن النتيجة الخاصة باولادهم والاطمئنان علي اولادهم والنتيجة التي سوف تظهر هي النتيجة الخاصة هي نتيجة اخر العام او التي تعرف ايضا باسم نتيجة شهر مايو، والنتيجة متاحة معرفتها بالاسم فقط.

كيفية الاستعلام عن الشهادة الاساسي:

ووفقًا لم تم الاعلان عنه من وزارة التربية والتعليم السودانية فإنه سيتم إعلان النتيجة فور ظهور علي الموقع الرسمي والخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية ومن اجل الحصول علي نتائج شهادة الاساس في السودان يرجي الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم وهو موقع سهل وبسيط في التعامل، وهو الموقع الرسمي للحصول علي النتيجة ومعرفتها.

هكذا وقد انتشرت عمليات البحث في خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير خاصة بعد إعلان بعض الولايات الصغيرة لظهور نتائج الأساس ونحن الان في مرحلة تصحيح ومراجعة الدرجات من قبل كنترول ولاية الخرطوم حيث أنه يمكن لجميع الطلبة الإطمئنان عقب تصريحات وزارة التربية السودانية ولاية الخرطوم بإعلان المؤتمر الخاص بالأساس في الخرطوم غد

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في خلال تصريحات لها عقب ظهور نتائج ولاية الجزيرة شهادة الأساس السودانية عن أن ولاية الخرطوم التي يتاح بها أكثر الطلاب في الدولة السودانية الشقيقة تستمر عمليات التصحيح فيها حتى الان، ومن ثم يتم مراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، والجميع في إنتظار رصد النتائج يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرون من يوليو.

الجدير بالذكر وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس في جمهورية السودان الشقيقة لولاية الجزيرة اليوم الأربعاء الموافق العشرون من شهر يوليو، وجاء ذلك بناء على تصريحات من داخل وزارة التربية والتعليم بالسودان التي أعربت عن ظهور ولاية الجزيرة اليوم، وتظهر ولاية الخرطوم وباقي الولايات بداية من الأسبوع القادمة وتحديداً السبت المقبل.

كيفية الحصول علي نتائج الشهادة الاساس

ومن اجل التسهيل والتيسير سنقوم بعرض كيفية الحصول علي نتائج الشهادة الاساسي في السودان وهي كالتالي

اولا سنقوم بالدخول إلي الموقع الرسمي ستظهر امامكم صفحة لكتابة الاسم والكود التحقيقي، ومن ثم سيظهر امامكم الصفحة الخاصة بالشهادة وسيتم عرض الارقام الخاصة بالطالب الذي تم ادخال اسمه مسبقاً، وهذه هي طريقة سهلة وبسيطة للحصول علي النتيجة، ويمكنك طباعة النتيجة الخاصة بك من علي الموقع مباشرة دون الحاجة إلي اي وسيط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الأربعاء الموافق العشرون من شهر يوليو الجاري لعام 2022 عن ظهور نتائج شهادة الأساس وزارة التربية والتعليم بالسودان في الجزيرة ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم يتم فرز ورفع درجات نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم المنتظرة في جميع أنحاء جمهورية السودان ونتمنى النجاح والتفوق للجميع من الطلاب.

ما زال الطلاب الان في جميع أنحاء شوارع ولاية الخرطوم في انتظار المؤتمر الزمني الصحفي المقرر اليوم في الثامنة والنصف حيث يتم إعلان أسماء أوائل الشهادة التي تعرف بالأساس في السودان، ويليها بدأ إعلان نتائج الطلاب كاملة عبر موقع وزارة التربية السودانية ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي الذي وضحناه للجميع في أعلى المقالة مع تمنياتنا بالنجاح.

لم يتبقى سوى دقائق قليلة على أن يتم إعلان نتائج شهادة الأساس لولاية الخرطوم برقم الجلوس نتابع معكم تفاصيل إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية السودانية، حيث قد أدى الطلاب إمتحاناتهم للأساس ولاية الخرطوم بداية من يوم 22 مايو الماضي، وانتهت امتحاناتهم في يوم الثلاثون من الشهر ذاته على أن يتم إعلان النتائج في شهر يوليو الجاري وتحديداً اليوم نتابع معكم النتائج.