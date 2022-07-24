نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر رابط result.esudan.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس، دقائق قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إعتماد النتيجة النهائية لطلاب الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق التي جريت في ما يقرب من 1221 مركزا على مستوى ولاية الخرطوم خلال الفترة الماضية الانتهاء مباشرة من أداء الطلاب للامتحانات التي عقدت في شهر مايو الماضي، وخلال هذة المقالة نستعرض معكم خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

قد أدي ما يقرب من 237 ألف طالب وطالبة في الصف الثامن امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الثلاثين من شهر مايو الماضي، في اللجان المتخصصة على مستوى محليات الولاية والتي أجريت وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية من جانب مسئولي وزارة التربية والتعليم في الخرطوم وبالتنسيق مع وزارة الصحة بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم عملية المراجعة بإشراف أكثر من 3000 معلمة ومعلمة.

إستخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022

ونقدم لكم بشكل تفصيلي خطوات استخراج نتيجة الاساس 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان والذي سيتم تفعيلها رسميًا فور إعتماد النتيجة من والي الخرطوم وإنتهاء المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الأحد 24-7-2022 لإعلان تفاصيل نتيجة الاساس ولاية الخرطوم وهي كالتالي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان.

الخطوة الثانية: ثم الدخول على الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

الخطوة الرابعة: يتم إدخال رمز التحقق الذي يظهر أسفل الشاشة.

الخطوة الخامسة: ثم الضغط على كلمة search وانتظر بضع ثوان لترى نتيجة شهادة الأساس فى ولاية الخرطوم.

وتعلن نتائج شهادة الأساس في الولايات السودانية، بشكل مركزي لكل ولاية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة في الكنترولات واعتماد النتيجة النهائية من الوالي في كل ولاية سودانية وإعلانها عبر الموقع الرسمي.