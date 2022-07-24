نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس result.esudan.gov.sd

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عمر شويل - جدة لم يتبقى سوي وقت قليل للإعلان عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وينتظر الكثير من الطلاب ظهور نتيجة شهادة الأساس والتي من المقرر ان يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد عقد اجتماع الإعلان عن العشر الأوائل في الولاية، وبعدها بساعات يتم الإعلان عن النتيجة لجميع الطلاب ولاية الخرطوم ويذكر ان فترة الامتحانات كانت بداية من يوم 22 مايو وانتهت في يوم 30 مايو 2022.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس

ينتظر الطلاب منذ اكتر من 20 يوم ظهور نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 للاطمئنان والحصول علي الدرجات الخاصة بهم، وبالفعل انتهت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بشكل كامل والمراجعة عليها ولم يتبقى سوي ساعات قليلة لظهور النتيجة حيث انها ظهرت في العديد من الولايات مثل نتيجة الاساس في ولا نهر النيل وفي ولاية النيل الأزرق وفي ولاية النيل الأبيض وبعض الولايات الأخرى ولكن أيضا هناك ما يزيد عن 8 ولايات لم تظهر بهم نتيجة شهادة الاساس 2022 لذلك يبحثون بشكل مستمر عبر محركات بحث جوجل للحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها.

من المقرر ان يتم عقد اجتماع صباح اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يتم من خلاله الإعلان عن الأوائل الذين حصلوا علي اعلي درجات والتي تمكنهم من دخول جامعات القمة، وبعدها بساعات قليلة أو بحد اقصي اليوم التالي يتم الإعلان عن كافة نتائج الطلاب بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي.

استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022

يمكنك بكل سهولة الحصول علي نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم السوداني عبر شبكة الانترنت.

قم بالنقر علي خيار نتائج الصف الثامن الخرطوم 2022.

قم بكتابة اسم الولاية وبعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

ثم قم بكتابة رقم التحقق المرئي المتواجد امامك وانقر علي زر البحث وانتظر ثواني وسوف تظهر النتيجة.

وبذلك قد وصلنا الي خاتمة المقال ووفرنا لكم بشكل تفصيلي كل ما يتعلق بـ نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس وطريقة استخراج النتيجة فور الإعلان عنها.