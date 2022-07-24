نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنااا نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم وجميع الولايات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم وجميع الولايات 2022، الذي تعلن عنه وزارة التربية والتعليم السودانية في جميع ولايات السودان بشكل منفرد حيث ولاية الخرطوم تختلف عن ولاية النيل الأزرق وغيرها، وذلك لاختلاف مواعيد انتهاء الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٢م، حيث من المعروف أن ذلك العام يعتبر اخر عام لمرحلة تعليم الأساس بالنظام القديم وان الوزارة سوف تقوم بعد ذلك باعتماد المرحلة المتوسطة الجديدة في العام الدراسي الجديد القادم بدولة السودان.

بدأت منذ دقائق الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022، تفعيل رابط نتائج الصف الثامن (نتيجة شهادة الأساس 2022) ولاية الخرطوم، الذي حضر فيها الامتحانات ما يقترب من 273 ألف طالب وطالبة من مختلف ولايات الخرطوم، لذا يستطيع الآن جميع التلاميذ الإطلاع على النتيجة النهائية مباشرة عبر منصة الوزراة.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

يقوم جميع الطلاب بالبحث عن استخراج نتيجة شهادة الاساس بولاية الخرطوم لعام ٢٠٢٢م، برقم الجلوس حيث تم ظهور نتيجة ولاية الجزيرة يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٢م حيث يتم الاستعلام عن النتيجة والكشف عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الاساس ولاية الخرطوم ٢٠٢٢

يمكن لجميع الطلاب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم للقيام عن الاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم التي حصلوا عليها بعد تأدية امتحاناتهم حيث من الجدير بالذكر أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات ٢٣٧ ألف طالب وطالبة تم توزيع عدد بولاية الخرطوم حوالي ١٢٢١ مركز امتحاني ولمعرفة النتيجة يجب الذهاب إلى الموقع من خلال الضغط علي هذا الرابط رابط نتائج شهادة الأساس (moe.gov.sd).

استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022

لاستخراج نتيجة الأساس السودانية 2022 يتم اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة برقم الجلوس:

يقوم الطلاب بالتوجه والذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال النقر علي هذا اللينك moe.gov.sd.

القيام بالدخول نتائج شهادة الأساس للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

يجب اختيار الولاية التابع لها الطالب أو الطالبة.

علينا بتسجيل رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

أدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة أمامك.

يتم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.

سوف تظهر النتيجة علي الفور ويقوم الطلاب بمعرفة نتيجتهم بكل تفاصيلها.

موعد ظهور نتيجة شهادة الاساس بولاية الخرطوم ٢٠٢٢

يتراقب الجميع موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم ٢٠٢٢م، حيث من المعروف انه لا يمكن ظهور جميع نتائج الولايات في يوم واحد، لذا تختلف حسب مواعيد الامتحانات والتصحيح، تم بالفعل الانتهاء من كافة الإجراءات، وسوف يتم اعتماد النتيجة من قبل والي الخرطوم، ليتم ظهورها علي الفور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد 24 يوليو 2022.