نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {فوري} نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم اليووم بالرقم الوطني استخراج نتيجة الاساس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استظهار نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم نتيجة اختبارات شهادة الأساسي بولاية الخرطوم، نتيجة الصف الثامن لشهادة التعليم الأساسي في ولاية الخرطوم بالسودان 2022، قد ازداد البحث على شبكات الإنترنت بتلك العناوين، فالكثير من طلاب وطالبات المرحلة الأساسية الصف الثامن في انتظار نتيجة شهادة الثامن بولايتهم الخرطوم، ومن المفترض إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدولة السودان برقم المقعد الخاص بكل طالب، وسنسرد لك عزيزي الطالب أو ولي الأمر، كيف يتم استخراج نتيجة شهادة الأساس للصف الثامن من خلال الموقع الرسمي بالخطوات.

استظهار نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم

أوضح السيد محمد البشير حمدنو المدير لمرحلة التأسيس بوزارة التربية والتعليم بدولة السودان، وأن النتيجة قد تم رصدها والانتهاء من مراجعاتها وفي انتظار الآن موافقة الوالى على ولاية الخرطوم بالإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم لدولة السودان، كما أوضح السيد محمد البشير أن النتائج سيتم عرضها على محافظ الولاية بعد اجتماع اللجنة والمقرر أن يعقد في يوم الأحد الموافق 24/7/2022، للإطلاع على النتائج ومن ثمّ تحديد موعد الإعلان عنها مع ذكر رابط النتيجة على موقع الوزارة وذلك تسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة وتجنب الأزدحام لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة السادسة وضرورة الحفاظ على الإلتزام بالتعليمات لتجنب الإصابة بفيروس الموجة السادسة، وحدد موعد عرض النتيجة النهائية للصف الثامن بتاريخ 23/7/2022 القادم.

رابط إعلان النتائج لشهادة الأساس بولاية الخرطوم بالسودان

وضحت وزارة التربية السودانية الخطوات اللازمة لمعرفة نتيجة شهادة الصف الثامن بولاية الخرطوم، فقط على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بدولة السودان، واختيار إيقونة النتائج والضغط عليها، ستظهر صفحة بها خانتين الأولى يكتب فيها أسم الطالب والخانة الأخرى لكتابة رقم مقعد الطالب، وكتابة رمز التحقق الخاص بالطالب د، ولكي تنهي شهادة الأساس للثانوية العامة، اضغط في أعلى الصفحة على كلمة بحث وانتظر صفحة عرض نتيجتك الموضح بها درجات جميع المواد الدراسية التي تم اختبارك فيها للعام الدراسي الحالي.

ترقبوا نتائج شهادة الأساس 2022 وزارة التربية والتعليم

تابعوا معنا خلال دقائق قليلة يبدأ المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم السودانية ويناقش من خلال المؤتمر تجميع أسماء أوائل شهادة الأساس وزارة التربية السودانية ولاية الخرطوم ومن ثم يتم إعلان نتائج الطلاب في كل أنحاء الولاية السودانية ويمكن لجميع الطلاب الإستعلام عنها من خلال رقم جلوس كل طالب لعام 2022 ميلادية.