نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلال دقائق” موقع result.esudan.gov.sd نتيجة شهادة الأساس 2022 الجزيرة الخرطوم وجميع الولايات السودان في المقال التالي
الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 الجزيرة الخرطوم وجميع الولايات السودانية بشكل عام هو اكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب في هذا التوقيت في جميع أنحاء السودان، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج الصف الثامن شهادة الأساس في السودان، حيث تعد نتائج شهادة الأساس هي واحدة من أهم النتائج التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور بشكلٍ عام، حيث انتهت امتحانات الطلاب منذ وقت طويل وذلك في يوم ثلاثين من شهر مايو 2022، وقد بدأت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 الجزيرة الخرطوم وجميع الولايات.
نتيجة شهادة الأساس 2022 جميع الولايات في السودان
ومن المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية على اعتماد نتائج شهادة الأساس 2022 في السودان كل الولايات بشكل منفرد، وذلك بعدما يتم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بكل ولاية على شكل منفردc وذلك نظرا لتواجد مواعيد امتحانات الصف الثامن 2022 في كل ولاية مختلف على الأخرى، وبناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السرطانية فنجد ان أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات قائمة في هذا التوقيت، ومن المقرر ان يتم إعلان نتائج الصف الثامن 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال خلال رابط البوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات شهادة الأساس Moed gov Sd سوف تصدر نتائج الصف الثامن 2022 للعام الدراسي الحالي، موضحا أن وزارة التربية والتعليم بالسودان تعمل على اعتماد نظام المرحلة المتوسطة بدأ من العام المقبل.
الاستعلام عن نتائج الأساس في السودان 2022
يمكن ان يتم استخراج نتائج شهادة الأساس في السودان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة
- في البداية يجب ان يتم الولوج مباشرة إلى رابط موقع وزارة التربية السودانية Sudan results.gov.sd.
- ومن ثم يتم اختيار نتائج شهادة الأساس 2022.
- بعد ذلك يتم إضافة رقم الجلوس واختيار الولاية.
- ومن ثم يتم إعادة كتابة الحروف المتواجدة على الشاشة.
- يتم الضغط على ايقونة عرض النتيجة.
- سوف تظهر نتيجة الطالب على الفور عبر الموقع.
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