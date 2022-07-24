نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.moe.gov.sd رابط استخراج نتيجة شهادة الصف الثامن ” شهادة الاساس” 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة السودان، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم ” نتيجة شهادة الأساس “، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات، حيث نشر الموقع الرسمي للوزارة منشور جاء فيه:” ترقبوا إعلان نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 عقب الإنتهاء من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة شهادة الاساس الخرطوم“، وخلال السطور نتناول معكم كافة التفاصيل والمعلومات عن معرفة نتيجة الثامن ولاية الخرطوم برقم الجلوس عبر رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم.

نتيجة شهادة الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم

أدي ما يقرب من 237 ألف طالب وطالبة في الصف الثامن بولاية الخرطوم، امتحانات شهادة الأساس لعام 2022 في أكثر من 1221 مركزًا على مستوى الولاية خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي، وسط تشديدات أمنية لتأمين مقرات الإمتحانات وأيضا إجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبدأت عمليات التصحيح مباشرة فور الإنتهاء من أداء الطلاب امتحانات الصف الثامن في ولاية الخرطوم 2022.

نتيجة شهادة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح في كافة المراكز المخصص لأعمال التدقيق لإجابات أبنائنا الطلاب في الصف الثامن بولاية الخرطوم، تمهيدًا لإعلان نتيجة شهادة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عقب اعتماد النتيجة النهائية من والي الخرطوم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على شهادة الأساس ولاية الخرطوم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السودان.

رابط استخراج نتيجة شهادة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

وإليكم كيفية استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم وهي كالتالي:

أولا: تسجيل الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم في السودان.

ثانيا: القيام بالنقر علي ايقونة نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم.

ثالثا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعا: ثم كتابة رمز التحقق.

خامسا: ثم النقر على كلمة إرسال.

سادسا: ثم الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج.