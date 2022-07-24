نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محركات بحث جوجل عن نتيجة الثانوية العامة 2022 ويرغبون في معرفة الموعد الرسمي للنتيجة بعد الانتهاء من فترة الامتحانات منذ أيام قليلة حيث انتهت كافة امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي يوم الخميس الماضي واصبح موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ وهو الأمر الشاغل لدي جميع الطلاب للاطمئنان علي مستقبلهم الدراسي ومعرفة المرحلة المقبلة من حياتهم الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

عند اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ سوف تظهر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وبعض المواقع الكبرى الأخرى التي توفرها نتيجة الصف الثالث الثانوي كل عام، وبحسب بعض التصريحات والمصادر من داخل وزارة التربية والتعليم فان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وذلك بعد ان يتم انتهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات بشكل كامل ومراجعتها في الكنترول.

فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ فانة يمكن للطالب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس واسم الطالب، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وصرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني لهذا العام سوف تنعقد خلال شهر أغسطس أيضا وذلك بعد ان يتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من الشهر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

يذكر ان بعد انتهاء عملية التصحيح الورقي يتم مراجعة كافة أوراق الامتحانات عن طريق الكنترول وذلك بعيدا عن التصحيح بالتدخل البشري حيث يتم مراجعة ورقة الامتحان الخاصة بالطالب من خلال استخدام الكمبيوتر ويتم مقارنة الإجابات المتواجدة في ورق الامتحان بالإجابات المتواجدة في نموذج ورقة الإجابة ويتم احتساب الدرجة بناء علي ذلك وبعد انتهاء مرحلة الكنترول يتم المراجعة مرة اخري للتأكد من ان الطالب حصل علي الدرجات التي يستحقها وعدم التعرض للظلم.

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عند ظهورها من خلال الخطوات التالية: