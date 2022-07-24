نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا مباشر” .. رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 .. عبر Result.Esudan.Gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، تم فتح رابط وزارة التربية والتعليم السودانية لتلقي المعلومات الإلكترونية للطلاب في غضون ساعات بعد أن أصبحت عمليات أكثر من قبل الطلاب الذين اجتازوا امتحان الاساس في الولاية، وقد استمرت من 22 مايو إلى 30 مايو 2022، حيث خضع للامتحان أكثر من 200000 طالب، ومن خلال موقع شهادة التأسيس الذي تم تجديده من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم توفيره فور نزول النتائج، ومن المؤكد أن يتم الإعلان عن النتائج تدريجياً بداية من صباح غدًا الأحد الموافق 24 يوليو 2022.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

الشهادة الأساسية هي شهادة مهمة ومفصلة في مرحلة التعلم حيث تنتقل إلى مرحلة التعليم الأساسي للطالب في مرحلة التعليم الثانوي، وأوافق على تحميلها، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أعمال التصحيح انتهت، وتم نقلها إلى موقع الوزارة، وإلى مدير القياس والتقويم في وزارة زكريا محمود، وخلال الساعات القليلة القادمة ستعقد إدارة التعليم بالخرطوم مؤتمرا صحفيا بقاعة الوزارة بالولاية، وسيتم بث المؤتمر حصريا على الهواء مباشرة من خلال هيئة إذاعة الخرطوم، وبعد المؤتمر سترفع النتائج على الفور من قبل د. قريب الله محمد أحمد.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم وفقًا للاتي:-

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الإلكتروني.

انقر فوق أيقونة النتائج في الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم، رقم الجلوس”.

انقر فوق بحث للإعلان عن تفاصيل النتائج.

وفي النهاية يمكن القيام بطباعة النتيجة وإرفاقها مع المستندات المؤهلة للتقديم في المرحلة الجامعية.

نتيجة شهادة الأساس 2022

تعتبر الشهادة الأساسية من أهم الشهادات التي تحدد مصير الطالب، حيث تحدد ما إذا كان الطالب سينتقل إلى مدرسة تعليم عام لذلك، يسعى أولياء أمور الطلاب إلى توفير أقصى درجات الراحة لأطفالهم، حيث لقد حققت الوزارة نجاحًا ممتازًا في شهادة الأساس لعام 2022 بولاية الخرطوم، حيث يتم الإعلان عن نتائج إعلان الشهادة الأساسية من خلال اجتماع كبير لوزير التربية والتعليم، بدءًا من النسبة الإجمالية واسم النجاح وتفاصيل النتائج.

زمن المؤتمر الصحفي لشهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن تسجيل 237 ألف طالب في التعليم الثانوي الأساسي، موزعة على 1221 مركزًا وقاعات اختبار معقمة ومجهزة تجهيزًا جيدًا في عاصمة الولاية الخرطوم، و 16 قاعة للأغراض الأمنية خارج السودان، كذلك العمل على نشر كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلبة والهيئة المعاونة للتدريس، هذا ويكون عرض النتائج في مؤتمر صحفي داخل الوزارة ويكون مدة ما يقارب من ساعة إلى 3 ساعات.

رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

شددت وزارة التربية السوادنية على ضرورة عدم حمل المدرسين الذين يقومون بتصحيح الأوراق من حمل هواتف محمول في مركز التقييم.

على ضرورة عدم حمل المدرسين الذين يقومون بتصحيح الأوراق من حمل هواتف محمول في مركز التقييم. وقال مدير إدارة العلاقات العامة لوسائل الإعلام التعليمية إن المعلمين الذين يقومون بإجراء التصحيحات سيحصلون على حوافز ومكافآت.

وأكدت الوزارة أنها تضمن بيئة مناسبة ومهيئة من أجل إنهاء كافة أعمال التصحيح بكل موضوعية وحيادية.

إعلان نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

تظهر بعض الأخبار غير الرسمية أن نتائج الشهادة الأساسية تعلن السبت المقبل 23 يوليو ووزارة التربية والتعليم بالخرطوم أن النتائج جاهزة اليوم وهناك بعض التسريبات من وكل ما تبقى هو الموافقة عليها وتحميلها على الرابط الرسمي للوزارة، إضافة إلى أن نسبة النجاح لهذا العام جاء بأعلى من العام السابق وفقًا لبعض المصادر المسؤولة داخل وزارة التربية السودانية، مما يحمل بشرة خير لجميع الطلبة والطالبات.

على أحر من الجمر ينتظر الملايين نتائج ولاية الخرطوم للاساسي، خاصة واننا على بعد خطوات قليلة من اعلان نتيجة الاساسي لولاية الخرطوم، وهذا حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم السودانية، كما نشروا على موقع الوزارة الرسمي جملة “ترقبوا النتيجة بعد المؤتمر الصحفي” أي سيتم اعلان النتيجة فور أنتهاء المؤتمر الصحفي، مبروك مقدماً لطلابنا الكرام.