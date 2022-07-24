نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هـنا.. Sudan result رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب بالصف الثامن في جميع أنحاء ولاية الخرطوم بدولة السودان، في البحث عن Sudan result رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 رقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم وذلك بعد التصريحات التي أدلي بها المسئولين في الوزارة بإعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة عقب الانتهاء الرسمي من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وتجري حاليًا أعمال اعداد الكشوفات النهائية لإعلان نتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

جدير بالذكر، إنه قد أدي امتحانات الصف الثامن في ولاية الخرطوم هذا العام نحو 237 ألف طالب وطالبة علي مستوي الولاية، وذلك في 1221 مركز مخصص لأداء الطلاب امتحانات شهادة الأساس ولاية الخرطوم، خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي، والتي تمت وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات بمشاركة 3016 معلم ومعلمة والتي إنتهت خلال الأيام الماضية وفقًا لما أعلن المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم.

رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

ونستعرض معكم متابعينًا في جميع أنحاء ولاية الخرطوم، خطوات الدخول علي رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس لمعرفة نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في السودان ولاية الخرطوم.

ثانيًا: ثم القيام بإدخال رقم الجلوس.

ثالثًا: ثم كتابة رمز التحقق.

رابعًا: ثم النقر على كلمة إرسال والانتظار حتى تظهر نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم أمامك.

تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022، خلال يومي السبت والأحد الموافق 23 و24 يوليو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان نتائج شهادة الأساس، فور الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا وسوف تتاح النتيجة إلكترونيًا فور ظهورها مباشرة، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم التي طال إنتظارها من الطلاب في الصف الثامن بالسودان خلال الأيام الماضية.

موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم في السودان، إنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 الدور الأول، عبر موقع الوزارة غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا فور إعتماد النتيجة من والي الخرطوم فور عرض النتائج النهائية عليه وإعلان تفاصيلها في المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة والمذاع التليفزيون السوداني من خلال البث المباشر.

إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم اليوم الأحد

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان، في بيان عاجل له، عن موعد نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 والتي من المقرر إعلانها صباح غدًا الأحد عبر موقع ولاية الخرطوم برقم الجلوس فور الإنتهاء من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم والتي ينتظرها ما يقرب من 237 ألف طالب وطالبة في الصف الثامن بولاية الخرطوم.

موعد اعلان نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

تزايد معدلات البحث عبر مؤشرات جوجل لمعرفة موعد نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الأساس في ولاية الخرطوم، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا عقب الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس.