نتيجة شهادة الأساس 2022 hona نتائج الثامن ولاية الخرطوم result-esudan.gov.sd

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عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الأساس 2022، رابط نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم، موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، كلها كلمات بحثيه هامة تطرح نفسها على الساحة الآن بالتزامن مع موعد إعلان نتائج شهادة الأساس السودانية، حيث تم الإعلان عن بعض الولايات منها ولاية الجزيرة وولاية القضارف وكذا ولاية نهر النيل، واليوم نحن على موعد مع إعلان ولاية الخرطوم للنتيجة في أحد أهم الولايات وأكبرها من حيث عدد الطلاب، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم تغطيه مباشرة ومستمرة لإعلان النتيجة أول بأول، مع توفير الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتيجة وقت إعلانها فتابعونا.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “result.esudan.gov.sd“.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال الرمز المرئي الموجود أسفل الشاشة.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن اعتماد والي الخرطوم أحمد مختار حمزة للنتائج مساء الخميس، والنتائج مبشرة وجيدة على أن تكون متوافرة إلكترونياً صباح الأحد الموافق 24/7/2022 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث سيتم إعلانها بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة في قاعة المؤتمرات، وتنقله القناة الرسمية السودانية وبحضور مختلف وسائل الإعلام، على أن يتم إعلان تفاصيل النتيجة سواء نسبة النجاح أو أسماء الأوائل خلال المؤتمر، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

نتائج شهادة الأساس السودان

تعتبر شهادة الأساس أهم أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في السودان، فهي المؤهلة للدخول للشهادة السودانية.

لذا فإن هناك حالة من الترقب والقلق تعم الطلاب وأولياء الأمور لتأخر إعلان النتيجة.

ولكن وزارة التربية والتعليم أكدت على الانتهاء من النتائج، ويتم إعلانها تباعاً كل ولاية على حدي.

وخصصت رابط نتيجة شهادة الأساس إلكتروني توفيراً على الجميع في الوقت والمجهود ومنعاً للتزاحم، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

حرصت وزارة التربية والتعليم السودانية على توفير موقعها الإلكتروني، لتقديم مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم، ومن أهم الخدمات المقدمة من خلال الموقع نتائج الطلاب لمختلف المراحل، كما فعلت الوزارة بولاية الخرطوم موقع المركز القومي للمعلومات لعرض النتيجة برقم الجلوس.