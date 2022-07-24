نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443 للمعلمين والمعلمات وطريقة تقديم اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الخارجي لنظام نور للمعلمين والتعليمات خلال الساعات القليلة الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بتعاون مع وزارة العمل عن نتائج حركة النقل الخارجي المعلمين والمعلمات ولذلك بدأ الجميع بالاستعلام عن النتيحة ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443 بشكل رسمي، حيث يصل عدد المستهدفين في عملية النقل الخارجي والداخلي أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة، ليكن الغرض من هذا التنقل هو سد احتياجات المدارس من المعلمين، كما تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير كافة سبل الراحة الممكنة لجميع العاملين فى هيئة التدريس.

نتائج حركة النقل الخارجي المعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام نور

خصصت وزراة التربية والتعليم السعودية أكثر من طريقة يمكن للمعليمن والمعلمات والاستعلام عن حركة النقل الخارجي من خلاله وبالدخول إلي نظام نور الإلكتروني يمكنك الاستعلام بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجة إلي موقع نظام نور الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالدخول إلى شؤون المعلمين من القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

قم بإدخال البيانات الشخصية للمعلم.

على الفور سيظهر أمامك نتيجة حركة النقل، سواء إذا تم نقلك أو لم يتم.

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين 1443/2022

بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن نتيجة حركة النقل الخارجي المعلمين والمعلمات للعام 1443 التي شملت أكثر من 33900 الف معلم ومعلمة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وأعلنت الوزارة على أن الموعد الرسمي لحركة النقل سيكون يوم الأحد 25 من ذو الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022 وذلك عبو موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني لمساعدة المعلمين.

كما أعلنت أنه سيتم فتح باب النقل الخارجي بداية من 24 من ذو الحجة 1443 ويستمر حتى الجمعة 30 من ذو الحجة 1443.

تقديم اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي المعلمين 1443

يستطيع المعلم من خلال رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي تقديم اعتراض وتظلم على النتيجة بالخطوات التالية: