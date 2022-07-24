نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القُبول” وظائف مديرية الامن العام نساء “لجميع المؤهلات” 2022 jops.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرف معكم وظائف مديرية الامن العام نساء، والتي تم فتح باب التقديم والتسجيل عليها عبر منصة ابشر للتوظيف منذ ساعات قليلة للنساء، وهذا وزاد بحث النساء في جميع ربوع المملكة العربية السعودية عن طريقة ورابط التسجيل الرسمي على تلك الوظائف، وما يخصها بخصوص المؤهلات المطلوبة والراتب حيث إن رتبة المقبولات في تلك وظائف مرور مديرية الأمن العام ستكون جندي، فتابعوا معنا سيداتي وساداتي المتابعين لتعرفوا كافة التفاصيل بخصوص هذ الأمر.

أبشر للتوظيف الأمن العام

وقد تم الإعلان منذ فترة يومين أو أكثر في بيان رسمي من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف في إدارة المرور، وهذا برتبة جندي، وقد أعلنت عن الشروط والمؤهلات المطلوبة الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف بشكل مفصل في موقع أبشر للتوظيف، وسنتابعها معكم بالمتخصر المفيد في هذا المقال.

وقد تابعنا قائمة الشروط التخصصات المطلوبة، ويتضح لنا أنه على الأغلب هذه الوظائف لن تكون ميدانية كما هو بالمقطع، بل على إن غالب الظن أن وظائف المرور للنساء ستكون مكتبية، وهذا ما تؤكده لنا قائمة التخصصات التي أعلنت عنها الإدارة في الشروط.

قائمة مؤهلات وظائف مديرية الامن العام نساء

وقد تم الإعلان عن قائمة المؤهلات للقبول في وظائف الامن العام، والجيد في الموضوع أن المؤهلات المطلوبة تبدأ من شهادة الثانوية العامة، واذا كنتي حاصلة على شهادة أعلى فيستم إعطاء الأولوية لأصحاب التخصصات التي سنذكرها في النقاط التالية، ولكن لا يوجد مشكلة اذا لم يكن تخصصك فيها، ويمكنك التقديم ويمكن أن يتم قبولك، والتخصصات الجامعية أو الدبلومات كالآتي:

تخصص إدارة الموارد البشرية.

لغة إنجليزية.

تخصص حاسب آلي أو برمجة.

إعلام.

تخصص الإحصائي.

قانون.

اللغة الإنكليزية.

محاسبة وإدارة مالية.

رابط التقديم على وظائف الامن العام 1443

ويمكنكم التقديم على وظائف الامن العام في خلال موعد التقديم الذي تم الإعلان عنه في البيان، والذي ستجدونه ايضا في أبشر التوظيف، حيث يبدأ من السبت 23 يوليو 2022، ويستمر حتى يوم الخميس بنهاية هذا الأسبوع، وسيتم بعدها فرز المتقدمات والإعلان عن أسماء القبول المبدئي، واللاتي ستنتقلن إلى مرحلة الاختبارات والمقابلة الشخصية، وللتقديم تابع هذه الخطوات:

اذهب إلى منصة ابشر توظيف عبر الموقع الالكتروني الرسمي job.sa .

. بعدها الضغط على الوظائف المتاحة، واختاري تسجيل وظيفة جندي للنساء المديرية للأمن العام العسكرية.

بعدها تقومين بتعبئة البيانات المطلوبة منكي بشكل صحيح (رقم الهوية، رقم الجوال، الوزن، الطول، تاريخ الميلاد، إلخ).

ثم انقر على أيقونة التالي وحفظ.

بعدها ستنتقلي إلى صفحة إضافة بيانات المؤهل التعليمي، اكتبيها بشكل صحيح.

اضغطي على عرض وحفظ.

وبهذا تكوني قدمتي بنجاح، وسنتابع معكم في موقع ثقفني نتائج القبول المبدئي فور ظهورها، فتابعي معي.

وستجدين شروط القبول قبل أن تقومي بالدخول على الاستمارة، وذلك ستقرأيها وتوافقي عليها قبل تعبئة البيانات.

وبعد أيام من انتهاء التقديم سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي، حيث يتم تحديد المنتقلات إلى مرحلة الاختبارت الخاصة بالقبول النهائي لوزارة الداخلية.

وبالنسبة إلى رواتب رتبة جندي، فهي تبدأ من حوالي 3200 ريال لأول درجة وتصل إلى 5 آلاف ريال لأعلى درجة، ولم تعلن الوزارة عن الدرجة التي سيتم توظيف المقبولات بها، ولكن على الأغلب ستختلف حسب المؤهل.