“خلال ساعات”.. هنا كشف نتائج امتحان الأساس الصف الثامن 2022 جميع الولايات.. وزارة التربية والتعليم السودانية

كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الأساس في السودان لجميع الطلاب في مختلف الولايات بشكل عام، وذلك في اطار بحث عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في مختلف انحاء السودان في هذا التوقيت عن نتائج امتحان الأساس الصف الثامن 2022 جميع الولايات في السودان، فقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول الصف الثامن رسميا خلال الفترة الماضية بناء على الضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم السودانية، ومن خلال هذا المقال نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج امتحان الأساس الصف الثامن 2022 جميع الولايات في السودان.

نتائج امتحان الأساس الصف الثامن 2022 جميع الولايات في السودان

نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة الخرطوم هو أكثر ما يهتم به الطلاب في السودان في هذه الساعات، وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه قد تم الانتهاء خلال الأيام الأخيرة من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة

بجميع الطلاب في مختلف المدارس، على ان يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم

انهاء اعمال رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب والتي تتم من خلال مراكز ولجان مختلفة ومتنوعة في جميع

الولايات، حيث كان الطلاب قد انتهوا في ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم وكافة الولايات بشكل عام من أداء امتحانات

الصف الثامن يوم 30 من شهر مايو الماضي.

الاستعلام عن نتائج امتحان الأساس الصف الثامن 2022 جميع الولايات في السودان

ويمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج امتحان الأساس الصف الثامن في جميع الولايات في السودان بشكل عام الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.