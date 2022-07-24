العالم اليوم - لافروف يصل إلى القاهرة في مستهل جولته الأفريقية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 05:16 صباحاً - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولة له في قارة أفريقيا، هي الأولى له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف صباح الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

كما يجتمع لافروف مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حيث يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري، زيارة إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا.