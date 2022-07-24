استعلام نتائج النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٤ نظام نور وفتح باب النقل الداخلي

تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٤ وأيضًا فتح باب تسجيل رغبات النقل الداخلي في المملكة العربية السُّعُودية عبر نظام نور للتعليم الرقمي ؛ حيث لقد تقرر أيضًا فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات على التحويل والنقل الداخلي الآن ، وذلك للانتهاء من هذه الإجراءات بالكامل قبيل استقبال العام الدراسي الجديد 1444 – 1445 في المملكة ، وسوف يتم من خلال موقع ثقفني الآن توضيح موعد كل ما يخص نتائج ومواعيد نقل المعلمين بالمملكة في جميع مراحل التعليم العام بالتفصيل.

نتائج النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٤

تم الإعلان عن موعد نتائج النقل الخارجي للمعلمين للعام الدراسي القادم 1444 – 1445هـ؛ لتكون بداية من يوم 24 ذي الحجة 1443ه الموافق 23 يوليو 2022م، ولقد شملت حركة النقل هذه الموافقة على الانتقال الخارجي بين المدارس والمديريات ما يصل إلى حوالي 33900 مدرس ومدرسة في مختلف المواد الدراسية، ولذلك من أجل سد عجز المدرسين في بعض الأماكن.

فتح تسجيل النقل الداخلي نظام نور 1444

لقد تقرر أيضًا فتح باب تقديم طلبات النقل الداخلي عبر نظام نور بداية من يوم 25 ذي الحجة لعام 1443هـ وحتى يوم 12 محرم 1444هـ، وفق الجدول الزمني التالي:

بَدْء قَبُول طلبات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور في يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443هـ الموافق 24 يوليو 2022م.

يمكن للمعلم تسجيل نحو 20 رغبة فقط خاصة بأسماء المناطق التي يريد الانتقال إليها.

سوف يتم غلق باب التسجيل في يوم 12 محرم 1444هـ.

سوف تظهر النتائج بعد غلق باب التسجيل مباشرةً في اليوم التالي 13 محرم 1444 هـ.

متاح فترة تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي لمد يومين بداية من يوم 13 وحتى يوم 15 محرم 1444 هـ.

الاعتماد النهائي لنتائج النقل الداخلي في يوم 16 محرم 1444 هـ.

مباشرة العمل للمعلمين والمعلمات المنقولين في التاريخ الخاص بعودة المعلمين إلى المدارس الرسمي.

رابط استعلام نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1444

يمكن إجراء استعلام عن نتائج النقل الخارجي نظام نور الآن عبر الخطوات التالية: