طريقة الاعتراض على الخروج النهائي وشرط الإلغاء عبر منصة ابشر absher.sa

تساؤلات كثيرة تشغل أذهان المقيمين في المملكة العربية السعودية بشأن طريقة الاعتراض على الخروج النهائي، وهذا ما سنجيب عليه في مقال اليوم، فقد يقوم العامل بطلب تأشيرة خروج نهائي من المملكة وإنهاء عمله بها، ثم يضطر للرجوع في هذه الخطوة بسبب بعض الظروف الطارئة، ويمكن إجراء ذلك من خلال العامل أو الكفيل ولكن بشروط واجبة.

طريقة الاعتراض على الخروج النهائي

أتاحت المملكة للوافدين لها منصة إلكترونية ضخمة، يمكن من خلالها إجراء إلغاء الخروج النهائي بطريقة بسيطة كالاتي:

قم بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالدخول على خيار أبشر للأعمال.

ثم بعدها سجل الدخول من خلال الكفيل أو منشأة العمل، وقم بإدخال اسمك ورمز المرور.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك صفحة، اختر منها خدماتي، ثم خدمات عامة.

بعد ذلك قم بالدخول على خدمة التأشيرات، وبعد ذلك اختر منها إلغاء تأشيرة خروج نهائي.

ثم قم باختيار الموافقة على البنود التي ستظهر لك.

بعد ذلك سيظهر لك نموذج خاص بطلب الإلغاء.

ثم قم بكتابة المعلومات الشخصية الصحيحة.

بعد ذلك يتم إرفاق الأوراق المطلوبة منك، والتي تثبت

ثم قم باختيار صحة معلوماتك الشخصية.

أخيرًا يتم رفع الطلب من خلال اختيار تقديم الطلب.

الشروط الواجب توافرها لإلغاء الخروج النهائي

وضعت المملكة عدة شروط وقوانين من أجل قبول طلب إلغاء الخروج النهائي، لابد من توافرها وهي:

يجب توافر الإقامة السارية لمقدم طلب الإلغاء، وإن لم يتوفر ذلك عليه تجديد الإقامة ودفع الغرامة قبل تقديم الطلب.

بينما يجب ألا تتجاوز مدة طلب إلغاء الخروج النهائي 60 يوم، بعد صدور تأشيرة الخروج.

كما يجب على مقدم الطلب أن يكون قد سدد كافة المخالفات المرورية الصادرة له.

بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يحمل مقدم الطلب أي بلاغات هروب.

أيضا يجب تقديم الطلب قبل مغادرة أراضي المملكة، ولا يصح تقديم الطلب بعد ذلك.

كما يستطيع الكفيل أو جهة العمل تقديم طلب إلغاء تأشيرة الخروج، في عدة أحوال قانونية أو أمنية.

من خلال مقال طريقة الاعتراض على الخروج النهائي يمكنك معرفة الخطوات الواجب إتباعها لإتمام طلب إلغاء الخروج النهائي، والشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة، وتأكد من استيفائك للشروط المذكورة.