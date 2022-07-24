بأقل راتب سيولة نقدية فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة

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بأقل راتب سيولة نقدية فورية بدون كفيل ، تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.
تمويلك بأقل راتب بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل سريع بسيولة نقدية لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا ي شاءحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية احتياجات العملاء من خلال برنامج تمويلي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات سهلة ، كما تعمل شركة كوارا للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
مزايا التمويل النقدى الأسهل والاسرع من شركة كوارا للتمويل
- قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل يعتبر الحل الأسهل والاسرع للعملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية.
- تقدم الشركة من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- هذا المنتج لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك عند طلب مبالغ تمويلية قيمتها 100 ألف ريال سعودي.
- تمويل شخصي يمكن للعميل الاستفادة منه بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- قرض شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة متاح للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً.
- موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.
- تتيح الشركة للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
- وفرت شركة كوارا للتمويل رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والذي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.
- المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من تمويل شركة كوارا بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد.
الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل
- يجب عند التقدم بالطلب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة كوارا لقطاع الأفراد بالمملكة.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، والراتب الشهري له لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، ومدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل عمر العميل لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ، والراتب الشهري له لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، ومدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن 24 شهر لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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