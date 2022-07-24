نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي فلسطين نتائج امتحان الثانوية العامة عبر tawjihi.mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتائج التوجيهي فلسطين، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار تصريح أنه غدًا الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ سوف تعلن عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مختلف المحافظات، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم جميع خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي في السطور التالية.

نتائج التوجيهي فلسطين

صرح مدير عام القياس الدكتور محمد عواد أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تقييم الطلاب والاستعداد لإعلان أسماء الطلاب الأوائل، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النتيجة الأسبوع الجاري.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

يرغب أولياء الأمور لطلاب الثانوي العام معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي، لذلك يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

فى البداية يلزم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم للاستطلاع على النتيجة من خلال منصة نتائج الثانوية العامة.

بعد ذلك يجب عليك الانتقال إلى القائمة الرئيسية، ثم قم بالضغط على نتائج الثانوية الفلسطينية.

يتم إختيار نتيجة التوجيهي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣.

يجب كتابة رقم الجلوس المكون من ٦ أو ٨ أرقام.

كتابة إسم الطالب أو الطالبة.

بعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة.

فى النهاية سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل عن النتيجة.

نتيجة التوجيهي عبر تطبيق النتائج Tawjihi Jawwal

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بطريقة سهلة عن طريق تنزيل تطبيق توجيهي فلسطين ٢٠٢٢ لجميع الهواتف المحمولة، لذلك سوف يتم إيضاحها كيفية الاشتراك في هذا التطبيق فيما يلي:

في البداية يتم إرسال الرمز(W) أو (G) لجميع الطلاب في غزة.

يلزم أن تتبع الرمز بمسافة.

أكتب رقم المقعد الخاص بك.

يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم ٣٧٠٢١.

في النهاية سوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة بالنتيجة بعد أن يتم الإعلان عنها.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين، التي ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات بخطوات سهلة وبسيطة يسهل على الطلاب تنفيذها خلال دقائق معدودة.