جدة - نرمين السيد - عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، فى الديوان الملكى بقصر السلام فى مدينة جدة السعودية، جلسة مباحثات مع قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.





وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون فى شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجلسة حضرها من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطنى، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان. ومن الجانب الكازاخستانى، حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موختار تليوبيردى، ومعالى النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولى ايرجان كازيخانوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن سلمان يستقبل رئيس كازاخستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.