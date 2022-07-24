الإريانى يدعو المجتمع الدولى للضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى إلى مغادرة مربع الصمت وإصدار إدانة واضحة وصريحة لجريمة استهداف مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران حى زيد الموشكى السكنى بعدد من قذائف الهاون، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثى الإرهابية لوقف استهداف المدنيين فى تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فورا عن المدينة اليمنية.





وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد استنكر الإريانى بأشد العبارات هذه الجريمة.. موضحًا أن قصف مليشيا الحوثى من مواقع تمركزها فى معسكر الأمن المركزى شمال شرق المدينة، أسفر عن إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن هذه الجريمة النكراء التى تُرتكب فى ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة فى المدينة لمراقبة الالتزام بها، يؤكد تحدى مليشيا الحوثى للمجتمع الدولى وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التى تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين فى اليمن.‎

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