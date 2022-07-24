نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الناصر : القادم في " المياه" أصعب إلا إذا وقعت معجزة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 01:05 صباحاً - دوت الخليج :- قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والزراعة الاسبق، ان الملف المائي مع الجانب السوري له بروتوكولاته، وان الطلب يعتمد على جانبين "فني وسياسي".

واضاف في تصريحات تلفزيونية : ليس لدى الجانب السوري مياه يعطيها للاردن هذا العام، إضافة الى أسباب تتعلق بالعوامل الامنية والسياسية في درعا.

وأوضح إن سد سهل الجولان الذي يقع في المنطقة الغربية من ريف درعا تعرض لخلل فني وهو السد الذي كان يحصل منه الأردن على الماء. وحول ملف السدود قال انه في العادة لا تعبأ في عام واحد، مشيرا الى وقوع خلل في إدارة السدود لدينا، بدأت منذ نهاية عام 2020 حتى اللحظة.

وحول ما إذا كان لدى الأردن مياه، كما صرح وزير المياه الاسبق د. منذر حدادين، قال الناصر: ان ما ذهب إليه حدادين صحيح في جزء منه، فالأردن كان لديه بصيص أمل في ملف المياه والابار العميقة ، وفق الرأي .

وحول الحلول قال الناصر: لا وجود لحل سحري لمشكلة المياه في الاردن، مشيراً إلى ان علينا العمل على مجموعة كبيرة من الاجراءات والبرامج والمشاريع التي من شأنها توفير مزيد من المياه. وأكد الناصر أن صيف الأردن لهذا العام سيكون أكثر سخونة مضيفاً أن القادم في ملف المياه صعب جدا، إلا اذا وقعت شبه معجزة.