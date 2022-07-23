جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الحلبوسى -فى بيان صحفى اليوم السبت- أن الحلبوسى استقبل، رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون فى مختلف المجالات، وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل العربى المشترك، ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا أيضا الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية فى الأول من شهر نوفمبر المُقبل فى الجزائر، وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق والجزائر يؤكدان أهمية تعزيز آليات العمل العربى المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.