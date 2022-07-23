العراق والجزائر يؤكدان أهمية تعزيز آليات العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الحلبوسى -فى بيان صحفى اليوم السبت- أن الحلبوسى استقبل، رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون فى مختلف المجالات، وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل العربى المشترك، ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا أيضا الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية فى الأول من شهر نوفمبر المُقبل فى الجزائر، وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.