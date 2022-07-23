الخميس المقبل..انطلاق أعمال مؤتمر التكامل الأوروبى فى فيينا

جدة - نرمين السيد - وقالت راب ـــفى تصريحات صحفية مساء اليوم السبتــ إن المؤتمر سيناقش أزمة اللاجئين وتدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وسبل تنسيق المواقف الأوروبية لمكافحة تهريب البشر.
وذكرت الوزيرة أن عدة لقاءات سوف تجمعها مع نظرائها الأوروبيين على هامش المؤتمر الذى سيتم رفع توصياته إلى مفوضية الاتحاد الأوروبى والحكومات الأوروبية.
وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يبحث دمج المهاجرين القدامى وتشجيعهم على تفهم القيم الأوروبية وإجادة اللغات والتصدى لثقافة التطرف والعنف ضد المرأة والطفل.
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