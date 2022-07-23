عاجل.. البيت الأبيض يرجح إصابة بايدن مصاب بسلالة شديدة العدوى من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يزال يخضع للعزل بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمارس عمله بصورة طبيعية.

ونقل تليفزيون (سى إن إن) الأمريكى، عن الطبيب المعالج للرئيس بايدن قوله "إن حالته الصحية تتحسن، لكنه يأخذ أدوية إضافية لضبط حرارة جسمه ومعالجة السعال".

وأشار مدير المعهد الحساسية والأمراض المعدية كبير مستشارى الرئيس الأمريكى لشؤون الصحة أنتونى فاوتشى إلى أن بايدن فى حالة جيدة، وأنه تحدث معه مباشرة وعلى اتصال وثيق مع الطبيب المعالج الذى أخبره مساء أمس أن بايدن يتحسن ويواصل تحسنه.

وكشف عن الأعراض التى يمر بها بايدن إثر الإصابة بالفيروس، والتى من بينها رشح بالأنف وإعياء وسعال، فيما أوضح أن الرئيس الأمريكى لا يعانى من مشكلات فى التنفس بالوقت الحالى، لافتًا إلى أن بايدن كان قد تحصن بجرعتين معززتين من اللقاح المضاد للمرض، كما أنه تلقى الدواء المضاد للفيروس.