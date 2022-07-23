نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اربح 1000.000 د.ك من مسابقة الدانة بنك الخليج لربح جائزة المليونير تعرف على الشروط والتفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن مسابقة الدانة بنك الخليج لربح جائزة المليونير، حيث تعد مسابقة بنك الخليج واحدة من أهم المسابقات التي تطرح داخل الكويت، حيث تأتي مثل تلك المسابقات ضمن إطار تمييز العملاء الخاصين به، من خلال تقديم عدة خدمات بالإضافة إلى السحوبات الاستثنائية والفريدة من نوعها، نتعرف على مزيد من التفاصيل حول مسابقة المليونير من بنك الخليج من خلال هذا المقال، تابعونا.
مسابقة الدانة بنك الخليج لربح جائزة المليون دينار
من المقرر أن يقوم بنك الخليج بالإعلان عن اسم الفائز في المسابقة التي يتم طرحها، والذي سيصبح مليونيرا بمجرد الإعلان عن اسمه، ويتم إنشاء مسابقة الدانة بنك الخليج بشكل ربع سنوي، ويتم هذا الحدث بحضور بعض السادة من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى بعض الأشخاص الممثلين لشركة Ernst & Young، وسيتم بث الحفل بشكل مباشر على قنوات بنك الخليج، من المفترض أن يقوم البنك بالإعلان عن الفائز خلال أيام قليلة، حيث تبلغ قيمة الجائزة النقدية مليون ونصف دينار كويتي.
بنك الخليج يعلن عن مليونيرة الدانة الجديدة ورابحة جائزة الـ 1,000,000 د.ك.⁰السيدة/ ام هاشم محمد عبدالحليم
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