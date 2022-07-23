كيف تستعلم عن نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم result.esudan.gov.sd

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عمر شويل - جدة يعد أكثر ما شغل بال الكثيرين خلال الفترة الماضية في السودان هو موعد الإعلان عن نتائج شهادة الأساس 2022 والتي من المقرر أن تصدر بشكل رسمي خلال ساعات قليلة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها انتهت من كافة عمليات التصحيح في جميع الولايات ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة المرتقبة من خلال الموقع الإلكتروني بالولايات المختلفة وخاصة ولاية الخرطوم والتي تحتوي على أكبر عدد من الطلاب بتلك المرحلة التعليمية الهامة، وسنتابع معكم عملية ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة لكي يستطيع الجميع الحصول عليها، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم في المقر الخاص بالوزارة من أجل إعلان كافة التفاصيل الخاصة بإعلان النتائج.

الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2022 الخرطوم

وكانت امتحانات نهاية العام الدراسي في السودان بالصف الثامن قد بدأت في يوم 22 مايو وانتهت في يوم 30 من ذات الشهر، ومن حينها وجميع الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن موعد إعلان النتائج والتي قد تأخر صدورها بسبب الاهتمام بتصحيح الأوراق بكل دقة ورصد الدرجات ومراجعتها، وذلك من أجل ضمان أن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات التي يستحقها وفقا للمجهود الذي قام به خلال فترة الامتحانات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة موعد الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس وبناءا على تلك التساؤلات قامت الوزارة بالإعلان أن النتيجة سوف تكون متوفرة للجميع في صباح الغد الأحد الموافق 24 يوليو 2022، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي والذي من المقرر أن ينعقد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بقاعة الوزارة في ولاية الخرطوم.

خطوات معرفة نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم

وبعد أن ينتهي المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الأساس والذي سوف ينعقد في مقر الوزارة وبحضور المسؤولين والذي سوف يتم خلاله إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، سوف يتم نشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب في الحصول عليها بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان سواء المدارس أو الإدارات التعليمية، ويجب إتباع تلك الخطوات لمعرفة النتيجة:

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة سواء من حيث الدرجات التي حصلت عليها أو من خلال المجموع الكلي، وذلك قبل الالتحاق بالمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد.