“هنــأ” موقع نتيجة الشهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022 .. وزارة التربية والتعليم السودانية

تزداد معدلات البحث في هذه الساعات بشكل كبير لكي يتم التعرف على نتائج شهادة الأساس في ولاية الجزيرة وفي جميع الولايات السودانية بشكل عام، وذلك لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات التي قد انتهت رسميا في يوم 30 من شهر مايو الماضي بناءً على الجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، وفي هذا التوقيت يترقب الطلاب واولياء الأمور الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب والتي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية رسميا أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الأساس في ولاية الجزيرة وفي جميع الولايات السودانية بشكل عام خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الإعلان عن رصد الدرجات والنتائج الخاصة بجميع الطلاب، حيث اشارت الوزارة ان النتائج تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت بعدما تم الانتهاء بشكل رسمي من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب التي جاءت من خلال المدارس الرسمية في مختلف الولايات السودانية.

موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022

ومن المقرر ان يتم طرح نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم طرح نتائج كل ولاية تلو الأخرى بشكلٍ منفصل، ويتم تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم السودانية للحصول على نتائج الطلاب، ويتم استخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.