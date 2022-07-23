واشنطن: المبعوث الخاص للقرن الإفريقى يزور مصر وإلإمارات وإثيوبيا من الغد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية الأمريكية- فى بيان بثته عبر موقعها الإلكترونى الرسمى- إلى أن هامر سيؤكد دعم بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسى للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبى، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويساهم فى منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.
وأضاف البيان أن الدبلوماسى الأمريكى سيجرى خلال زيارته إلى أديس أبابا مشاورات مع الاتحاد الإفريقى، الذى تعقد تحت رعايته محادثات سد النهضة.
كما ستتاح له، خلال فترة تواجده فى إثيوبيا، فرصة لاستعراض التقدم المحرز فى تقديم المساعدة الإنسانية، والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراى، بحسب البيان.
وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وأمن وازدهار لجميع أطراف الشعب الإثيوبى.
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