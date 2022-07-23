الخارجية اليونانية: ولى العهد السعودى يزور أثينا الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية اليونانية،فى بيان لها، أنه من المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقات ثنائية، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم السبت.
وقال مصدر دبلوماسى يونانى إن الصفقات التى سيتم التوقعيع عليها ستكون فى مجالات الطاقة والتعاون العسكرى وكابل بيانات تحت البحر من بين أمور أخرى.
وكانت اليونان والمملكة العربية السعودية اتفقتا فى شهر مايو على الشروط الرئيسية لإقامة مشروع مشترك لمد كابل البيانات الذى سيربط أوروبا بآسيا وستقوم شركة "مينا هب" المملوكة لشركة الاتصالات السعودية بتطوير "ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط" مع شركة الاتصالات اليونانية.
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