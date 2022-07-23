مصرع طيارين أمريكيين أثناء محاولات إخماد حرائق الغابات فى إيداهو

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يو أس توداى" الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن حريق غابات أحرق ما لا يقل عن 10 مبان بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية وأدى إلى عمليات إجلاء للسكان.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن طيارى مروحية لمكافحة الحرائق لقيا مصرعهما بعد تحطم المروحية وسط حريق فى ولاية إيداهو.

ويكافح أكثر من 700 من رجال الإطفاء الحريق وتم إصدار تحذير بالخطر الشديد، حيث تهدد درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة والرياح العاصفة بتفاقم الحريق الذى امتد إلى أكثر من 45 ميلا مربعا.