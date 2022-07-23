قرينة الرئيس الأمريكى: دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيكون شاملاً

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن الولايات المتحدة ستتبع نهجًا شاملاً لتقديم الدعم لأوكرانيا من المعدات الدفاعية والمنتجات الغذائية والأدوية إلى المساعدة الاقتصادية.





وجاءت تصريحات قرينة الرئيس الأمريكى فى خطاب بالفيديو أمام المشاركين فى القمة الدولية الثانية للسيدات والسادة الأوائل فى كييف -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت. ووفقًا لجيل بايدن، تقدم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا فى جميع المجالات: العسكرية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان. وأكدت جيل بايدن أن الولايات المتحدة ستركز على تقديم المساعدة للشعب الأوكرانى من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المساعدة الطبية الأولية وغيرها والمنتجات الغذائية والمياه النقية فضلاً عن مساعدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعى.

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