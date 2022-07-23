إصابة 11 طفلا فى قصف حوثى استهدف حيا سكنيا بمدينة تعز اليمنية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن منظمة مساواة للحقوق والحريات باليمن، قولها، اليوم السبت، إنها رصدت بمدينة تعز إصابة 11 طفلًا فى القصف المدفعى الذى شنته المليشيات الإرهابية على حى الروضة شمال شرق المدينة، وإن إصابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث و13 سنة تفاوتت ما بين الإصابات الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

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