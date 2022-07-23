العالم اليوم - صيف ملتهب في الولايات المتحدة.. وتوقعات بحرارة قياسية

انتم الان تتابعون خبر صيف ملتهب في الولايات المتحدة.. وتوقعات بحرارة قياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 09:21 مساءً - تؤثر موجة حر شديدة على عشرات ملايين الأميركيين نهاية هذا الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قياسية في وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها، فيما اندلع حريق غابات كبير في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن "موجة الحر الشديدة ستستمر في كل أنحاء وسط الولايات المتحدة، وستمتد إلى شمال شرقها نهاية هذا الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم (السبت) والأحد في كل أنحاء المنطقة".

وأضافت: "ستؤدي (موجة الحر) إلى تأجيج الظواهر المناخية الشديدة عبر شمال الغرب الأوسط اليوم (السبت)، مع وجود خطر كبير بهبوب رياح مدمرة وتساقط حبات بَرَد كبيرة وحصول بعض الأعاصير"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان الحر الشديد الذي يظهر التهديد الذي يمثّله الاحترار المناخي، محسوسا بشكل خاص في العاصمة واشنطن، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية.

كذلك، قد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة في أجزاء من يوتا (غرب) وأريزونا (جنوب) والشمال الشرقي، وفق الأرصاد الجوية.

وفي بوسطن، أعلنت رئيسة بلدية المدينة ميشيل وو "حالة طوارئ مرتبطة بالحرارة"، داعية إلى فتح مراكز للتبريد وفتح المسابح لفترة أطول. وقد تصل الحرارة هناك إلى 37 درجة مئوية، الأحد.

ويهدد ارتفاع الحرارة بخطر اندلاع حرائق غابات. وشهد الغرب الأميركي حرائق غابات استثنائية في السنوات الأخيرة مع زيادة ملحوظة في مدة موسم الحرائق.

وضربت موجات قيظ عدة مناطق في العالم هذا العام، مثل تلك التي ضربت أوروبا الغربية في يوليو، أو الهند في مارس وأبريل. ويعتبر تواترها المتزايد دليلا لا لبس فيه على تغير المناخ، وفق العلماء.